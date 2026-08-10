Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Antalya, Turquía

;
Alanya
35
Muratpasa
21
Serik
3
Aksu
12
Mostrar más
Adosado Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Complejo de diseño a 350 m de la playa Cleopatra. Zona / playa…
$408,942
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/20
Lo que tienes: El exclusivo dúplex 3+1 con jardín privado es una combinación de comodidad, l…
$332,331
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir