Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en Antalya, Turquía

Alanya
36
Muratpasa
21
Serik
4
Dosemealti
3
Mostrar más
Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado en Alanya, Turquía
Adosado Adosado
Alanya, Turquía
Área 91 m²
Presentamos un proyecto único de Alanya. P> Ubicación: un área turística de 8 km del Centro …
$299,613
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir