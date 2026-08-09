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Adosados en Venta en Dosemealti, Turquía

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Número de plantas 3
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$521,243
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Casas con Vistas a la Montaña en Venta en un Complejo con Piscina en Döşemealtı Döşemealtı, …
$912,023
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