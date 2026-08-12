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Dúplex con Jardín en venta en Antalya, Turquía

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Aksu
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Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
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Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
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INEST HOMES
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Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

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