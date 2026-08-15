Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Ankara
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Ankara, Turquía

;
Kalecik
91
Cankaya
49
Etimesgut
11
Pursaklar
9
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$318,103
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$418,739
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Piso 8/15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$449,971
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 1/30
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Ankara

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Ankara, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir