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Apartamentos con piscina en venta en Alanya, Turquía

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359 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
Este bonito dúplex de 3 dormitorios se encuentra en la zona Cleopatra de Alanya, a solo 315 …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/11
Lo que tienes: Un acogedor complejo costero entre pinares en Avsallar. En construcción: La …
$126,402
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3
Lo que obtienes: un luminoso apartamento 2 + 1 de 110 m2, situado en el 3er piso, el lado su…
$148,436
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/4
Lo que usted consigue: Espacioso apartamento 3+1 con una cocina independiente en un complejo…
$377,165
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Apartamento 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: Amplio y totalmente amueblado apartamento 1+1 en un moderno complejo …
$119,974
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
Lo que tienes: Usted se convierte en el propietario de un elegante apartamento 1+1 con muebl…
$188,900
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 45 m²
Piso 1/3
Lo que usted consigue: Apartamentos en el complejo residencial más lujoso de Injekum distrit…
$132,474
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Apartamento 1 habitación en Alanya, Turquía
Apartamento 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Exclusive What you get: Spacious, bright studio, fully furnished and in excellent condition…
$63,625
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 7
Lo que tienes: Luminoso apartamento de 1+1 con una superficie total de 68 m2 con balcón y vi…
$171,137
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 11/13
*🔥PRECIO 92.000€ **📍DOLCE VITA RESIDENCIA**1+1 70m2 11a planta* Totalmente amueblado*West Fa…
$102,466
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2
Lo que obtienes: Espacioso apartamento 2 + 1 con una superficie de 105 m2 en un complejo mod…
$225,947
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
Lo que tienes: Venta Apartamento 1+1, situado en la 4a planta de un acogedor complejo reside…
$101,573
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Apartamento 1 habitación en Tosmur, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tosmur, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 7/9
$319,867
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 4
Lo que obtienes: Amplia disposición ático de dos niveles 2+1 con una superficie total de 127…
$138,501
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: Amplio apartamento con vistas panorámicas del mar Mediterráneo y la f…
$134,586
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Apartamento 1 habitación en Tosmur, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tosmur, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/9
$220,999
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2
Lo que tienes: Consigue un luminoso apartamento moderno 1 + 1 con una superficie de 50 m2, s…
$124,937
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2/5
Lo que tienes: Usted se convierte en el propietario de un amplio apartamento 2+1 con una imp…
$320,833
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: Planeamiento de apartamentos 1+1, 65 m2, situado en la 5a planta. Amp…
$103,533
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/13
Lo que tienes: Moderno apartamento de planificación 1 + 1 con una zona muy grande y cómoda u…
$103,049
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4
Lo que usted consigue: 1+1 apartamento con una superficie de 60 m2, situado en el cuarto pis…
$102,186
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1
What you get: You become the owner of a 1+1 apartment with an area of ​​54 m² in a luxury re…
$83,516
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Apartamento 2 habitaciones en Demirtas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Ofrecemos para la venta un apartamento 1+1 en un complejo residencial situado en una zona pi…
$63,944
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/6
🏡 Características interiores – Apartamentos 1+1 Suelo de cerámica de marca en todas…
$139,916
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​55 m², is located on th…
$96,824
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4
Ofrecemos a la venta un amplio y totalmente amueblado apartamento 2+1, con una superficie de…
$265,229
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5
Lo que tienes: Consigue un amplio apartamento 2+1 con una superficie de 95 m2, situado en la…
$141,133
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Apartamento 1 habitación en Tosmur, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tosmur, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/9
$245,111
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