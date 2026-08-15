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Apartamentos del mar en venta en Alanya, Turquía

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259 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 4/5
Situado justo en la playa de Mahmutlar, una de las zonas más buscadas de Alanya, esta propie…
$230,133
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 7
Piso con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo Residencial de Tres Bloques en Alanya A…
$147,601
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Apartamento con Vistas al Mar en un Complejo de Lujo en Alanya Kargıcak El apartamento total…
$221,531
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Ático Ático 5 habitaciones en Ispatli, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Ispatli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Apartamento Amueblado en Alanya Demirtas con Vistas Panorámicas al Mar y a la Ciudad El apar…
$171,582
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Alanya, Turquía
Apartamento 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/4
¿Gloria Twin Residence?❗️Оте СОСОБСиНННА❗️?1+1 - 54m2? Пантенных из 4⚠️Свалиниванини не 2023…
$153,813
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Amplia propiedad frente al mar en Serenity Premium en Alanya Antalya La elegante propiedad e…
$412,209
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Apartamento 3 habitaciones en Oba, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
•Se encuentra en el distrito de TOSMUR, uno de los distritos centrales de ALANYA.•El distrit…
$290,666
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/5
El complejo cuenta con numerosas comodidades, incluyendo aparcamiento al aire libre y cubier…
$217,220
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Apartamento 1 habitación en Alanya, Turquía
Apartamento 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 4/5
Turquía, Alanya, distrito de KARGICAKComplejo residencial VIA MAR RESIDENCIA? Apartamentos: …
$254,195
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 13
Apartamento en Venta en Complejo con Acceso Privado a la Playa en Mahmutlar, Alanya Situado …
$455,784
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Ático Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
Situado a solo 120 metros del mar, este moderno dúplex en Tosmur ofrece 2 dormitorios, 2 bañ…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Impresionante apartamento con vistas al mar y a la ciudad en Alanya Avsallar Avsallar, con s…
$118,732
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 11/12
Moderno apartamento 1 + 1 en Mahmutlar, AlanyaPonemos a su atención un elegante apartamento …
$135,867
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Ático Ático 5 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 4/4
El ático fue adquirido por su actual propietario en 2021 por 210.000 €. El precio es muy raz…
$181,766
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/6
Completado en 2024, el complejo se encuentra entre los proyectos más conocidos y basados en …
$145,622
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Apartamento 2 habitaciones en Oba, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Alanya sigue creciendo junto con la región de Oba, esforzándose por convertirse en una metró…
$275,070
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCIA**1+1 75m2 11a planta** Totalmente amueblado*Vista completa del marOr…
$108,159
VAT
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Apartamento 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
🏡 Villas exclusivas con piscinas privadas – a solo 600 metros del mar✨ Introduciendo un proy…
$1,03M
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INEST HOMES
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/5
El complejo cuenta con numerosas comodidades, incluyendo aparcamiento al aire libre y cubier…
$351,920
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 7
Piso amueblado con vistas al mar en complejo hotelero en Alanya Kargıcak El piso de lujo se …
$343,286
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/5
system « smart house » And solar panels to save your finances! It did not get a lot of – Thi…
$163,307
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Alanya-home
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 11/13
Alanya Mahmutlar Center Ubicada Complejo de Populer de lujo, al mar 300 metter.1+175 m2Amueb…
$110,134
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Propiedad con vista al mar en complejo de un solo bloque en Alanya Mahmutlar Mahmutlar, una …
$89,804
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 7
$76,359
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Apartamento en Mahmutlar, Turquía
Apartamento
Mahmutlar, Turquía
Área 75 m²
Acogedor apartamento amueblado 1 + 1 en venta en el distrito de Mahmutlar, Alanya.Descripció…
$87,818
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/5
La construcción del complejo se completó en 2023. Situado a 100 metros de la playa, el compl…
$218,644
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Apartamento 2 habitaciones en Oba, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 5
$157,953
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Hay 51 unidades 1 + 1, 3 unidades 2 + 1 maisonette y 6 unidades 3 + 1 apartamentos maisonett…
$199,254
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