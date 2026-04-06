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Restaurantes en venta en Izmir, Turquía

Bornova
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5 propiedades total found
Restaurante, cafetería 163 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 163 m²
Bornova, Turquía
Área 163 m²
Piso 1/16
Propiedades comerciales en un complejo en İzmir Bornova Las propiedades comerciales se encu…
$910,022
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Restaurante, cafetería 310 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 310 m²
Bornova, Turquía
Área 310 m²
Piso 1/12
Propiedades comerciales en un proyecto con una arcada en İzmir Bornova Los locales comercial…
$1,21M
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Restaurante, cafetería 202 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 202 m²
Bornova, Turquía
Área 202 m²
Piso 1/16
Propiedades comerciales en un complejo en İzmir Bornova Las propiedades comerciales se encu…
$1,18M
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Restaurante, cafetería 347 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 347 m²
Bornova, Turquía
Área 347 m²
Piso 1/12
Propiedades comerciales en un proyecto con una arcada en İzmir Bornova Los locales comercial…
$1,29M
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Restaurante, cafetería 263 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 263 m²
Bornova, Turquía
Área 263 m²
Piso 1/28
Propiedades comerciales en una arteria en Bornova İzmir Los locales comerciales están situad…
$893,751
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