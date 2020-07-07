Complejo residencial Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.

El esperado comienzo de ventas en Bang Tao por el legendario desarrollador Título!
El Título Vivi Condominium es un nuevo proyecto boutique en la zona Bang Tao, a solo 350 metros del mar.
Hay potencial aquí que es difícil de ignorar:
Unicidad:
El complejo consta de un edificio de 8 pisos, un total de 186 apartamentos - apartamentos de una habitación con una superficie de 28 m2 a 52 m2.
A poca distancia y acceso rápido al transporte hay tiendas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales Porto de Phuket y Boat Avenue, así como el elite Laguna Golf Club.
Los apartamentos están decorados en un estilo mediterráneo elegante con colores cálidos y materiales naturales. Amplias habitaciones, una cocina moderna y grandes ventanas crean un espacio cómodo con vistas a la vegetación y los paisajes.
El Título Vivi es atractivo tanto para la residencia personal como para la inversión.
Todos los apartamentos tienen un dormitorio separado. No hay estudios, y tampoco hay grandes unidades de 2-3 habitaciones.
Equipamientos y precios:
Pago de baja 25%
No hay cuotas de interés hasta el final de la construcción.
Fecha de terminación: Q4 2027.
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.