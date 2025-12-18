  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Provincia de Surat Thani, Tailandia

Ko Samui
3
Phet Pha ngan
1
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Baan Wang Ta Kien, Tailandia
de
$130,749
Año de construcción 2025
¡Villa ultramoderna en la isla de Koh Phangan, muy cerca de la playa! ¡Una excelente opción para residencia permanente, inversión o alquiler! La costa oeste es la El lugar más hermoso y atractivo para vivir e invertir en Koh Phangan. ¡ROI EN ALQUILER 11%+! ¡La villa está amueblada! …
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Ko Samui, Tailandia
de
$549,844
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Invierte en una villa única ubicada cerca de la playa! ¡Rendimiento desde el 7%! ¡Acabados llave en mano, los apartamentos están amueblados! ¡Cerca de la playa con vistas panorámicas al mar y montaña! CHANDRA VILLA es un lugar único y cómodo para vivir y relajarse. La villa es una combin…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Ko Samui, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Oportunidad ideal para invertir en una villa de lujo! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Ingresos desde el 7%! ¡Cuotas! ¡Vista panorámica al mar y valles! ¡Ubicado en la ladera de una colina verde! El Sunrise Hotel es una combinación idílica de impresionante…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Ko Samui, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡Una oportunidad única para invertir en una villa lujosa y moderna en la impresionante isla de Koh Samui! Plan de cuotas! ¡A sólo 800 metros de la playa de Chaweng Noi! ¡Interior elegante en colores suaves! ¡Completamente equipado pero no amueblado! SUNRISE PARK brinda una gra…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
