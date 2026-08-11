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Casas de obra nueva en Ko Samui, Tailandia

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Villa CHANDRA VILLA
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Villa CHANDRA VILLA
Ko Samui, Tailandia
de
$549,844
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Invierte en una villa única ubicada cerca de la playa! ¡Rendimiento desde el 7%! ¡Acabados llave en mano, los apartamentos están amueblados! ¡Cerca de la playa con vistas panorámicas al mar y montaña! CHANDRA VILLA es un lugar único y cómodo para vivir y relajarse. La villa es una combin…
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Villa SUNRISE RESIDENCE
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Villa SUNRISE RESIDENCE
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Villa SUNRISE RESIDENCE
Ko Samui, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Oportunidad ideal para invertir en una villa de lujo! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Ingresos desde el 7%! ¡Cuotas! ¡Vista panorámica al mar y valles! ¡Ubicado en la ladera de una colina verde! El Sunrise Hotel es una combinación idílica de impresionante…
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Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
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Villa SUNRISE PARK
Ko Samui, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡Una oportunidad única para invertir en una villa lujosa y moderna en la impresionante isla de Koh Samui! Plan de cuotas! ¡A sólo 800 metros de la playa de Chaweng Noi! ¡Interior elegante en colores suaves! ¡Completamente equipado pero no amueblado! SUNRISE PARK brinda una gra…
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