  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bang Sare
  4. Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE

Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE

Bang Sare, Tailandia
de
$63,260
12/11/25
$63,260
20/3/24
$51,390
;
15
Dejar una solicitud
ID: 16317
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Klet Kaeo
  • Ciudad
    Bang Sare

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Localización en el mapa

Bang Sare, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Splendid Condominium Kata
Karon, Tailandia
de
$86,600
Complejo residencial The City Phuket
Wichit, Tailandia
de
$91,984
Complejo residencial Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$256,441
Complejo residencial Hennessy Karon
Karon, Tailandia
de
$262,936
Complejo residencial Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Tailandia
de
$81,897
Está viendo
Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Tailandia
de
$63,260
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Eco-friendly complex of villas close to Fisherman's Village, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Tailandia
de
$152,533
Un complejo de 9 villas contemporáneas de dos dormitorios con piscinas y zonas de comedor al aire libre. El complejo tiene aparcamiento, y una de las villas tiene una casa de huéspedes. Las villas están diseñadas con un plan abierto, mucha luz natural y tecnología moderna como paneles solare…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$169,604
Posee una villa privada con un estilo de vida resort completo por el precio de un condominio. Una colección premium de 26 villas de una y dos plantas, con 1-2 dormitorios, diseñado para ofrecer a los compradores algo que nunca esperaban — una casa tropical privada con una suite completa de c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Origin Resort World Phuket
Complejo residencial Origin Resort World Phuket
Complejo residencial Origin Resort World Phuket
Complejo residencial Origin Resort World Phuket
Complejo residencial Origin Resort World Phuket
Mostrar todo Complejo residencial Origin Resort World Phuket
Complejo residencial Origin Resort World Phuket
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$126,697
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 26–490 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Distancia al mar: 400 m, Garantía de ingresosSobre el complejo:Un proyecto multifuncional que cubre un área de más de 40,000 metros cuadrados, que consta de 6 zonas: dos hoteles de cinco estrellas, una residencia, un condominio y villas. La infraestructura interna incluye una casa club, un c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0 – 32.0
139,905 – 180,286
Apartamentos 2 habitaciones
51.0
291,064
Villa
355.0 – 490.0
992,970 – 1,77M
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones