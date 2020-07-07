Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Marina Golden Bay es un complejo que consta de 3 torres de gran altura ( Victoria, Ginebra y Elya ), cada una de las cuales tiene 51 pisos.
Ubicado en la carretera principal Tepprazit, entre los distritos de Jomtien y la carretera principal de Sukhumvit, a 5 minutos de la playa!
Todos los tipos de transporte público son fácilmente accesibles.
¡El proyecto está incluido en la lista de los edificios más emblemáticos del mundo y le brinda la oportunidad de tomar posesión de bienes inmuebles de clase mundial!
UBICACIÓN:
Cerca hay muchos cafés, restaurantes, tiendas, miel. Instituciones, escuelas!
FÁCIL:
– Salón de belleza
– Biblioteca
– Parque infantil;
– Jardines tropicales
– Fitness – centro
– Sauna / Baños de vapor
– Procedimientos de masaje y spa
– Parque acuático con 6 piscinas, incluidos niños en la planta baja
– Piscinas panorámicas en el piso 27
– Chic Sky Lounge ( Bar y restaurante ) en el piso 51 de cada torre
– Sistema de seguridad 24/7
– Video vigilancia
– Clave - tarjeta de acceso
– Skygarden ( áreas recreativas ) balcones en torres
– 3 niveles de estacionamiento cubierto y seguro
– Servicios de gestión de arrendamiento.
– Ascensor
¡Llámenos y le proporcionaremos una selección GRATUITA de los mejores objetos de Tailandia para su presupuesto y deseos!