Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Marina Golden Bay es un complejo que consta de 3 torres de gran altura ( Victoria, Ginebra y Elya ), cada una de las cuales tiene 51 pisos.

Ubicado en la carretera principal Tepprazit, entre los distritos de Jomtien y la carretera principal de Sukhumvit, a 5 minutos de la playa!

Todos los tipos de transporte público son fácilmente accesibles.



¡El proyecto está incluido en la lista de los edificios más emblemáticos del mundo y le brinda la oportunidad de tomar posesión de bienes inmuebles de clase mundial!



UBICACIÓN:

Cerca hay muchos cafés, restaurantes, tiendas, miel. Instituciones, escuelas!



FÁCIL:

– Salón de belleza

– Biblioteca

– Parque infantil;

– Jardines tropicales

– Fitness – centro

– Sauna / Baños de vapor

– Procedimientos de masaje y spa

– Parque acuático con 6 piscinas, incluidos niños en la planta baja

– Piscinas panorámicas en el piso 27

– Chic Sky Lounge ( Bar y restaurante ) en el piso 51 de cada torre

– Sistema de seguridad 24/7

– Video vigilancia

– Clave - tarjeta de acceso

– Skygarden ( áreas recreativas ) balcones en torres

– 3 niveles de estacionamiento cubierto y seguro

– Servicios de gestión de arrendamiento.

– Ascensor



