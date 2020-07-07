  1. Realting.com
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Pattaya City, Tailandia
$125,743
Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    51

Sobre el complejo

Marina Golden Bay es un complejo que consta de 3 torres de gran altura ( Victoria, Ginebra y Elya ), cada una de las cuales tiene 51 pisos.
Ubicado en la carretera principal Tepprazit, entre los distritos de Jomtien y la carretera principal de Sukhumvit, a 5 minutos de la playa!
Todos los tipos de transporte público son fácilmente accesibles.

¡El proyecto está incluido en la lista de los edificios más emblemáticos del mundo y le brinda la oportunidad de tomar posesión de bienes inmuebles de clase mundial!

UBICACIÓN:
Cerca hay muchos cafés, restaurantes, tiendas, miel. Instituciones, escuelas!

FÁCIL:
– Salón de belleza
– Biblioteca
– Parque infantil;
– Jardines tropicales
– Fitness – centro
– Sauna / Baños de vapor
– Procedimientos de masaje y spa
– Parque acuático con 6 piscinas, incluidos niños en la planta baja
– Piscinas panorámicas en el piso 27
– Chic Sky Lounge ( Bar y restaurante ) en el piso 51 de cada torre
– Sistema de seguridad 24/7
– Video vigilancia
– Clave - tarjeta de acceso
– Skygarden ( áreas recreativas ) balcones en torres
– 3 niveles de estacionamiento cubierto y seguro
– Servicios de gestión de arrendamiento.
– Ascensor

¡Llámenos y le proporcionaremos una selección GRATUITA de los mejores objetos de Tailandia para su presupuesto y deseos!

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia
