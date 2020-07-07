Complejo residencial ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Apartamento Premium en el corazón de Jomtien!
Zensiri Residences Jomtien es un complejo residencial de élite del galardonado desarrollador ESS Developments, que ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad urbana y ambiente de resort. Amplias apartamentos con diseños reflexivos y acabados premium se crean para aquellos que aprecian la calidad de vida.
Características principales del complejo: 3 piscinas al aire libre con agua de mar, Jacuzzi, sauna, salas de vapor, gimnasio moderno y zona de yoga, coworking y salas de conferencias, zonas lounge y parque infantil, aparcamiento subterráneo con cargas EV, videovigilancia 24/7, control de acceso por mapas.
Ubicación:
- 900 m al centro de Jomtien;
- 300 m a tiendas (7/11, café, Tops Daily);
- 2,5 km a la playa de Jomtien;
- 5 km hasta Walking Street;
- 3.5 km a la carretera de Sukhumvit (salida conveniente a Bangkok).
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.