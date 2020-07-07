  1. Realting.com
Complejo residencial ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Pattaya City, Tailandia
de
$130,243
;
7
ID: 27402
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Apartamento Premium en el corazón de Jomtien!

Zensiri Residences Jomtien es un complejo residencial de élite del galardonado desarrollador ESS Developments, que ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad urbana y ambiente de resort. Amplias apartamentos con diseños reflexivos y acabados premium se crean para aquellos que aprecian la calidad de vida.

Características principales del complejo: 3 piscinas al aire libre con agua de mar, Jacuzzi, sauna, salas de vapor, gimnasio moderno y zona de yoga, coworking y salas de conferencias, zonas lounge y parque infantil, aparcamiento subterráneo con cargas EV, videovigilancia 24/7, control de acceso por mapas.

Ubicación:

- 900 m al centro de Jomtien;
- 300 m a tiendas (7/11, café, Tops Daily);
- 2,5 km a la playa de Jomtien;
- 5 km hasta Walking Street;
- 3.5 km a la carretera de Sukhumvit (salida conveniente a Bangkok).

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

