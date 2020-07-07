Complejo residencial SEASPIRE

El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! ¡Instalaciones disponibles! ¡Primera costa! El precio del apartamento incluye todos los acabados, plomería, decoración, muebles completos y electrodomésticos! Sea Spire Jomtien es un nuevo complejo residencial de alta altura en la primera línea del mar, situado a sólo 25 metros de la playa de Jomtien, que ofrece un nivel excepcional de comodidad y comodidad. Instalaciones: piscinas, hammam, sauna, spa, aparcamiento (incluyendo para los huéspedes), restaurantes, bar, zonas de recreación, parques infantiles, coworkings, bibliotecas, área panorámica para deportes, área protegida con reconocimiento facial y videovigilancia. Cerca: - tiendas; - café; - club de paintball; - oficina de correos; - gasolineras. Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas! * El coste puede variar dependiendo del curso.