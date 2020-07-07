  1. Realting.com
Complejo residencial SEASPIRE

Pattaya City, Tailandia
de
$153,182
12/11/25
$153,182
16/5/25
$152,028
16/12/24
$125,548
;
14
ID: 23314
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/11/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    49

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! ¡Instalaciones disponibles! ¡Primera costa! El precio del apartamento incluye todos los acabados, plomería, decoración, muebles completos y electrodomésticos! Sea Spire Jomtien es un nuevo complejo residencial de alta altura en la primera línea del mar, situado a sólo 25 metros de la playa de Jomtien, que ofrece un nivel excepcional de comodidad y comodidad. Instalaciones: piscinas, hammam, sauna, spa, aparcamiento (incluyendo para los huéspedes), restaurantes, bar, zonas de recreación, parques infantiles, coworkings, bibliotecas, área panorámica para deportes, área protegida con reconocimiento facial y videovigilancia. Cerca: - tiendas; - café; - club de paintball; - oficina de correos; - gasolineras. Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas! * El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

