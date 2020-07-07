  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Complejo residencial SECRET GARDEN

Complejo residencial SECRET GARDEN

Pattaya City, Tailandia
de
$116,866
;
10
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33043
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Ideal para la inversión y residencia a largo plazo! Ingresos del 7%!
¡Instalación!
Cerca de las famosas playas!
Debido a su ubicación, calidad de construcción y nivel de amenidades, un condominio es una excelente oportunidad de inversión con el potencial para aumentar el valor y los ingresos de alquiler.
SECRET GARDEN, la joya de la vida moderna en Pattaya, es un nuevo condominio que ofrece una combinación excepcional de comodidad, estilo y calidad de vida.
Servicios: vistas panorámicas, piscina, fitness, zonas de recreación, aparcamiento subterráneo, seguridad de las 24 horas y videovigilancia.
Ubicación: cerca de playas famosas, centros comerciales, restaurantes y lugares de entretenimiento.
Llámanos y estaremos encantados de ayudarte a comprar propiedades inmobiliarias de lujo en Tailandia a un precio asequible!
* El coste puede variar dependiendo del curso

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$305,287
Complejo residencial New complex of villas with guaranteed income at 650 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$738,547
Complejo residencial Dominion Rawai
Rawai, Tailandia
de
$146,836
Complejo residencial Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$538,495
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$945,529
Está viendo
Complejo residencial SECRET GARDEN
Pattaya City, Tailandia
de
$116,866
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tailandia
de
$1,27M
Total de unidades: 9 villasTamaño de la tierra: A partir de 509.91 - 779.08 m2Superficie construida: 403.7 - 485.25 m2Dormitorios: 3 dormitorios y 4 bañosTamaño de la piscina: 4,20 x 10 metrosEmpresa de gestión de área comúnCentro de fitness comúnMobiliario paquete - 62.000 euros (para villa…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$133,505
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Una oportunidad única para los inversores: apartamentos de lujo en el corazón de Jomtien con alto rendimiento!Rendimiento de alquiler: hasta 8%¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Distancia a la playa: ¡sólo 500 metros!AQUAROUS está diseñado para satisfacer las necesidades de …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$120,265
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un sistema de seguridad y CCTV, un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un parque infantil, un aparcamiento, una piscina de 240 m2, un jardín, un restaurante y un café.Instalaciones y equipos en la casa Wi-FiMobiliario…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones