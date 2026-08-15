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Villas en la montaña en venta en Región de Murcia, Španjolska

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Murcia
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
122
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13 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 317 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa de grandes dimensiones con amplia terraza, gran jardín y piscina privada, ub…
$518,965
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Villa 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Número de plantas 1
Chalets independientes modernos de 2, 3 dormitorios con piscina en Condado de Alhama Murcia …
$338,666
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Increíble villa con piscina privada, terraza soleada en la azotea y espacio abierto en un en…
$372,309
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Villa 4 habitaciones en Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 282 m²
Villas de diseño exclusivo de 2, 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas a la naturaleza…
$588,268
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Villa impresionante con vistas panorámicas, piscina privada y un exuberante patio situado en…
$380,266
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Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 1
Chalets independientes modernos de 2, 3 dormitorios con piscina en Condado de Alhama Murcia …
$404,593
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Número de plantas 1
Fantástica villa moderna con piscina privada, terraza en la azotea, preciosas vistas al mar …
$498,869
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Impresionante villa con una amplia azotea, jardín y piscina privada, ubicada junto a un camp…
$368,744
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Villa brillante con piscina, amplia terraza en la azotea y aparcamiento privado situada en u…
$359,708
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Villa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Fantástica villa con piscina, situada dentro de un prestigioso resort con una laguna de play…
$342,525
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Villa 4 habitaciones en Caravaca de la Cruz, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Caravaca de la Cruz, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Villa emblemática con diseño rústico de arquitectura tradicional, piscina privada y patio ex…
$331,069
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Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
Número de plantas 1
Villa contemporánea superior con amplios espacios ajardinados, piscina privada, gran sótano …
$883,730
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Fantástica villa con piscina privada, terraza en la azotea y sala de estar de planta abierta…
$457,081
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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De lujo
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