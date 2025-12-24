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Barrio residencial VESTA MARE by ABU

Manilva, Španjolska
de
$494,878
;
7
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ID: 38980
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1463716043
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Manilva

Sobre el complejo

Imagina despertarte cada mañana con el sol saliendo sobre el Mediterráneo, disfrutando de unas vistas infinitas desde tu hogar. Bienvenido a Vesta Mare, la nueva promoción del Grupo ABU en primera línea de playa en Manilva, un proyecto donde la historia y el estilo de vida mediterráneo se fusionan para crear algo verdaderamente único. Situado junto al Castillo de la Duquesa y a pocos minutos del Puerto Deportivo de la Duquesa, Vesta Mare goza de una ubicación privilegiada, donde el patrimonio histórico se combina con una vibrante oferta de ocio, deportes, gastronomía y entretenimiento. Esta ubicación combina la tranquilidad de una localidad costera con la vitalidad de la Costa del Sol, una zona en crecimiento con muy pocas oportunidades de nueva construcción en primera línea de playa. La promoción contará con tres edificios y 145 residencias únicas, con una cuidada selección de viviendas modernas diseñadas para adaptarse a todos los estilos de vida: residencias de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Cada vivienda combina una arquitectura sostenible, acabados de primera calidad y comodidades de primera clase, creando el equilibrio perfecto entre confort, estilo y exclusividad. Las instalaciones comunes incluyen una piscina comunitaria, jardines paisajísticos, una plaza central y aparcamiento privado, creando un entorno seguro, elegante y funcional para toda la familia. Todas las viviendas de Vesta Mare han sido diseñadas para ofrecer la combinación perfecta de elegancia, comodidad, estilo de vida y diseño. Las viviendas cuentan con amplias zonas de salón y comedor diáfanas que aprovechan al máximo la luz natural y conectan a la perfección con las terrazas. Las cocinas de diseño combinan estilo y funcionalidad, mientras que los baños minimalistas y elegantes complementan la estética vanguardista. Las zonas comunes han sido cuidadosamente diseñadas para mejorar el bienestar, fomentar la comunidad y celebrar la belleza natural de la Costa del Sol. Los residentes disfrutarán de una piscina infinita con vistas al Mediterráneo, una piscina infantil en una zona segura y separada, y un gimnasio interior totalmente equipado. Una sala polivalente ofrece espacio para el coworking, reuniones o eventos, mientras que el aparcamiento subterráneo con plazas asignadas y trasteros privados incluidos con cada unidad garantizan la comodidad y la conveniencia. El museo interpretativo del complejo, abierto a los residentes y al público en general, añade una dimensión cultural única a la vida cotidiana. Vesta Mare by ABU no es solo una residencia, es un estilo de vida, una experiencia cultural y un asiento en primera fila en uno de los lugares más exclusivos de la Costa del Sol.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

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Manilva, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
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