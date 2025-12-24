Barrio residencial 7 Diamonds La Capellanía

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Ubicadas en la prestigiosa zona de La Capellanía, esta exclusiva colección de siete lujosas villas ofrece vistas incomparables del mar Mediterráneo, majestuosas montañas y los paisajes escénicos de Mijas y Fuengirola. 7 Diamonds Villas son más que simples hogares; representan un compromiso con alcanzar los más altos estándares de lujo y calidad.
La Capellanía en Benalmádena es una zona residencial exclusiva conocida por su ambiente tranquilo y sus impresionantes vistas al mar. Está idealmente ubicada, a solo 15 minutos en coche del Aeropuerto de Málaga, proporcionando fácil acceso tanto para viajes nacionales como internacionales. La vibrante ciudad de Marbella, con sus tiendas de alta gama, opciones gastronómicas y de entretenimiento, está a solo 30 minutos. Los residentes pueden disfrutar de lo mejor de ambos mundos: la serenidad de un enclave privado y la conveniencia de las comodidades urbanas cercanas.
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