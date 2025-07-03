Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach

  1. Realting.com
Málaga, Španjolska
$1,53M
32
ID: 27794
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Málaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2028

Detalles del interior

  • Seguridad

Detalles del exterior

  • Aparcamientos

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Cerca de Servicios en Málaga Proyecto Termica Beach

Málaga es la ciudad de la Costa del Sol. Es conocida por sus playas, su patrimonio histórico cultural y su vida activa. Málaga no es sólo una puerta de entrada a la Costa del Sol, sino también una ciudad dinámica con una rica historia, una floreciente escena artística y un relajado estilo de vida mediterráneo que atrae a visitantes durante todo el año.

El complejo está bien comunicado con el centro de Málaga. Está a 4 km del Puerto de Málaga caminando por el paseo marítimo, a menos de 4 km de la estación principal de tren y a 5 km del aeropuerto internacional. Este moderno complejo está situado en una zona privilegiada de Málaga que ofrece instalaciones deportivas, hospitales, colegios, restaurantes, universidades y zonas deportivas al aire libre con un idílico clima sureño. Además, aquí podrá encontrar zonas verdes y lugares de descanso.

Los apartamentos en venta en Málaga ofrecen un nuevo concepto de desarrollo residencial en primera línea de playa en Málaga. Tienen una distribución vertical repartida en varias plantas que se abren al exterior y ofrecen espectaculares vistas panorámicas. El complejo cuenta con instalaciones adaptadas a todos los estilos de vida como zonas ajardinadas, piscina infinity interior y exterior, gimnasio, club social, sauna y spa, solarium, sala de coworking y zona infantil.

El complejo cuenta con un sistema de viviendas escalonadas de uno a cuatro dormitorios, dúplex y áticos que incluyen una piscina en la azotea y una piscina infinita de diseño. Todas las viviendas disponen de amplias terrazas con espectaculares vistas al mar y un sistema aerotérmico para el aire acondicionado, una fuente de energía ecológica y respetuosa con el medio ambiente.


AGP-00951

Málaga, Španjolska
Málaga, Španjolska
de
$1,53M
