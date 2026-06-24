Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Alta
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en La Marina Alta, Španjolska

;
Calpe
169
Javea
87
Denia
47
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 750 m²
Esta villa es un proyecto de formas sorprendentes, espacios exteriores diseñados en armonía …
$2,30M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
Descubrimos esta villa como una villa de arquitectura moderna, con espacios abiertos, mucha …
$2,72M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en La Marina Alta

villas
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir