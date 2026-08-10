Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. El Alacantí
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en El Alacantí, Španjolska

;
Alicante
7
Oficina Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Oficina 74 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 74 m²
Alicante, Španjolska
Área 74 m²
Producto de inversión: oficina comercial en venta, con trastero, situada en el centro tradic…
$250,744
Dejar una solicitud
Oficina 115 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 115 m²
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Entreplanta comercial en venta junto a Rambla Méndez Núñez, Alicante Ubicación estratégica…
$250,834
Dejar una solicitud
Oficina 228 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 228 m²
Alicante, Španjolska
Área 228 m²
Amplia oficina de 228 m² en Avenida Oscar Esplá Se alquila oficina de aproximadamente 22…
$295,808
Dejar una solicitud
TekceTekce
Oficina 83 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 83 m²
Alicante, Španjolska
Área 83 m²
Ubicada en una de las calles más dinámicas y consolidadas del centro de Alicante, en plena C…
$216,956
Dejar una solicitud
Oficina 249 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 249 m²
Alicante, Španjolska
Área 249 m²
Ubicada en pleno centro de Alicante, esta oficina destaca por su amplitud, luminosidad y vis…
$694,336
Dejar una solicitud
Oficina 417 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 417 m²
Alicante, Španjolska
Área 417 m²
Entreplanta comercial en venta y alquiler con gran superficie situada en la calle Arzobispo …
$445,523
Dejar una solicitud
Oficina 52 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 52 m²
Alicante, Španjolska
Área 52 m²
Entreplanta comercial en venta junto a la Avda. de Maisonnave, Alicante Ubicación estratég…
$180,687
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en El Alacantí

bienes raíces comerciales
hoteles
inversiones inmobiliarias
Realting.com
Ir