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Casas con piscina en Venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

;
Aspe
40
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13 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Elegante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada en una enorme parcela F…
$416 570
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Casa 3 habitaciones en Aspe, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Ubicado en la tranquila campiña de Aspe, Alicante, estas lujosas casas unifamiliares de 3 do…
$263 349
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Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Villa moderna con gran terraza, jardín y piscina privada rodeada de naturaleza Fecha de e…
$359 137
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria situada junto a un c…
$422 287
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Villa 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Impresionante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada junto a un campo de g…
$349 449
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Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Atractiva villa con gran terraza, jardín y piscina privada rodeada de naturaleza Fecha de…
$283 563
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Villa de lujo con gran terraza, jardín y piscina privada situada en una parcela enorme Fe…
$378 643
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Villa 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Impresionante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada junto a un campo de g…
$367 169
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Villa 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Fantástica villa con gran terraza, jardín y piscina privada rodeada de naturaleza Plazo d…
$281 114
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Villa 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Brillante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada junto a un campo de golf …
$343 683
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Villa 7 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Atractiva villa con piscina privada, amplia terraza y jardín situada en una zona privilegiad…
$413 192
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Villa 7 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Impresionante villa con piscina privada, amplia terraza y jardín situada en una zona privile…
$426 834
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Villa 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Impresionante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada junto a un campo de g…
$380 588
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Tipos de propiedades en El Vinalopó Medio

villas
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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