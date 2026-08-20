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Casas en la montaña en Venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

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Aspe
40
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2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria situada junto a un c…
$422 287
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nueva construcción de Casas adosadas en Alicante en Monforte del Cid ( Elche) cerca del camp…
$236 858
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Tipos de propiedades en El Vinalopó Medio

villas
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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