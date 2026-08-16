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Casas del mar en Venta en Canarias, Španjolska

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Santa Cruz de Tenerife
163
Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
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3 propiedades total found
Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
A vendre un beau bungalow dans la zone de Palm Mar composé de deux chambres et deux salles d…
$233,576
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Villa de lujo en Adeje, Caldera del Rey, en ventaVilla de lujo en la mejor zona de Costa Ade…
$2,87M
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Villa 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
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