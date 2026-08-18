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Casas en Venta en San Miguel de Abona, Španjolska

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7 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Casa 5 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil acceso se distribuye en vivienda principal de cinco dormito…
$390,706
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Villa en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Villa
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Magnífica villa con su propia piscina y jardín. Situado en la costa sur de Tenerife en Golf …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Vivienda adosada con jardín privado, garaje amplio y piscina comunitaria – San Miguel de Abo…
$340,591
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Villa
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Nos complace ofrecer a la venta una villa única rodeada de jardines y en primera línea del m…
$3,43M
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Dúplex 3 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Apartamento dúplex en Pueblo Primavera complejo en Golf del Sur. En la planta baja hay un am…
$290,405
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Adosado en venta en la zona de Amarilla Golf en el sur de Tenerife, el complejo está ubicado…
$290,423
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Villa en venta con piscina privada y jardín con vista al mar y campo de golf. La villa se en…
$909,627
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