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Locales comerciales en venta en Barcelonés, Španjolska

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Barcelona
350
lHospitalet de Llobregat
4
355 propiedades total found
Tienda 2 039 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 2 039 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 039 m²
Local comercial en venta en una de las principales calles de Barcelona - Arago, a solo dos c…
$4,40M
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Propiedad comercial 392 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 392 m²
Barcelona, Španjolska
Área 392 m²
En venta local comercial situado en Paseo de Gracia, una avenida comercial clave en Barcelon…
$13,89M
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Restaurante, cafetería 308 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 308 m²
Barcelona, Španjolska
Área 308 m²
En venta un local comercial con un arrendatario confiable en Barcelona. medio ambiente: …
$1,49M
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Hotel 2 002 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 002 m²
El hotel está a la venta con licencia para actividades hoteleras y 5 locales comerciales. El…
$17,36M
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Restaurante, cafetería 96 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 96 m²
Barcelona, Španjolska
Área 96 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$607,635
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Propiedad comercial 360 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 360 m²
Barcelona, Španjolska
Área 360 m²
Local comercial en la zona de Sant Gervasi, Barcelona. La superficie total de 360 m2: prime…
$1,02M
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TekceTekce
Propiedad comercial 526 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 526 m²
Barcelona, Španjolska
Área 526 m²
Local comercial en la zona de Gracia de Barcelona.La esquina frente al cruce peatonal. 3 gra…
$1,00M
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Propiedad comercial 815 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 815 m²
Barcelona, Španjolska
Área 815 m²
Local comercial en la zona del Eixample de Barcelona.La superficie total de 815 metros cuadr…
$2,72M
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Tienda 5 182 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 5 182 m²
Barcelona, Španjolska
Área 5 182 m²
Local comercial en venta con un arrendatario confiable en los suburbios de Barcelona.Environ…
$6,94M
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Tienda 254 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 254 m²
Barcelona, Španjolska
Área 254 m²
Local comercial en venta con un inquilino en Barcelona.Environment:edificios residenciales d…
$1,04M
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Restaurante, cafetería 440 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 440 m²
Barcelona, Španjolska
Área 440 m²
Local comercial en venta en uno de los bulevares clave de Barcelona. Aquí se encuentran los …
$7,12M
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Restaurante, cafetería 75 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 75 m²
Barcelona, Španjolska
Área 75 m²
En venta un inquilino en la Plaza de Oro de Barcelona - un lugar con los locales comerciales…
$1,04M
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Propiedad comercial 64 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 64 m²
Barcelona, Španjolska
Área 64 m²
Local comercial en el Sutat Baya de Barcelona.El área total es de 64 metros cuadrados.Actual…
$786,768
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Propiedad comercial 1 474 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 1 474 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 474 m²
Venta de locales comerciales de tres plantas en la zona residencial central de Barcelona.Env…
$3,73M
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Tienda 470 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 470 m²
Barcelona, Španjolska
Área 470 m²
Local comercial en venta con un arrendatario confiable en Barcelona.Environment:Zona residen…
$1,48M
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Tienda 294 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 294 m²
Barcelona, Španjolska
Área 294 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una prestigiosa zona de Barcelona.…
$9,49M
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Propiedad comercial 85 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 85 m²
Barcelona, Španjolska
Área 85 m²
Local comercial en venta en Barcelona.Environment:zona residencial con demanda comercial est…
$229,165
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Propiedad comercial 390 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 390 m²
Barcelona, Španjolska
Área 390 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.Environment:Sagrada Fami…
$1,15M
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Propiedad comercial 359 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 359 m²
Barcelona, Španjolska
Área 359 m²
Commercial premises in the Ciutat Beya area of ​​Barcelona.Total area 359 sq. m.: 79.5 sq. m…
$1,24M
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Propiedad comercial 711 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 711 m²
Barcelona, Španjolska
Área 711 m²
Venta de locales comerciales con un inquilino en la zona central de Barcelona. Environment:z…
$1,16M
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Restaurante, cafetería 330 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 330 m²
Barcelona, Španjolska
Área 330 m²
En venta local comercial con inquilino en los suburbios de Barcelona.Environment:zona reside…
$1,16M
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Propiedad comercial 190 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 190 m²
Barcelona, Španjolska
Área 190 m²
Oferta única para inversores: un espacio de dos plantas en la zona más famosa de Barcelona -…
$1,39M
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Propiedad comercial 55 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 55 m²
Barcelona, Španjolska
Área 55 m²
Local comercial en la Rambla Raval de Barcelona.El área total es de 55 metros cuadrados.La h…
$1,06M
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Propiedad comercial 240 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 240 m²
Barcelona, Španjolska
Área 240 m²
Local comercial en una zona privilegiada de la ciudad.Alrededores:el estadio más grande de E…
$925,920
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Tienda 98 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 98 m²
Barcelona, Španjolska
Área 98 m²
Local comercial en venta con un arrendatario confiable en una zona residencial de Barcelona.…
$759,254
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Propiedad comercial 157 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 157 m²
Barcelona, Španjolska
Área 157 m²
Local comercial en la zona de Sant Antoni frente al cruce peatonal de Barcelona.Habitación d…
$318,906
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Propiedad comercial 240 m² en Badalona, Španjolska
Propiedad comercial 240 m²
Badalona, Španjolska
Área 240 m²
Local comercial en Badalona.esquina con 8 grandes escaparates. El área total es de 240 metro…
$588,037
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Tienda 1 595 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 1 595 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 595 m²
Local comercial en venta con un arrendatario fiable en la zona central de Barcelona.Environm…
$2,78M
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Restaurante, cafetería 400 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 400 m²
Barcelona, Španjolska
Área 400 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$1,85M
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Tienda 741 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 741 m²
Barcelona, Španjolska
Área 741 m²
Venta de lotes de dos locales comerciales en una zona privilegiada de Barcelona.Environment:…
$2,89M
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Tipos de propiedades en Barcelonés

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