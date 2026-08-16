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Hoteles en venta en Barcelonés, Španjolska

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Barcelona
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4 propiedades total found
Hotel 2 002 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 002 m²
El hotel está a la venta con licencia para actividades hoteleras y 5 locales comerciales. El…
$17,36M
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Hotel 2 914 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 914 m²
Hotel 4* en la popular localidad turística de Sitges a solo 40 km del centro de Barcelona.En…
$37,04M
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Hotel 606 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 606 m²
Barcelona, Španjolska
Área 606 m²
En venta un edificio de tres plantas para un hotel en los suburbios de Barcelona.Environment…
$1,01M
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Hotel 475 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 475 m²
Barcelona, Španjolska
Área 475 m²
Boutique hotel en venta en el centro de Sitges. Environment:plazauna gran variedad de hotele…
$1,85M
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