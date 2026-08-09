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Dúplex en venta en Faro, Portugal

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Dúplex 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Área 89 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 89 metros cuadrados, aparcamiento y 2 terr…
$658,863
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Dúplex 1 habitacion en Parchal, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Parchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Apartamento de 2 plantas con 1 dormitorio en el complejo de élite Residencias Gramacho. El a…
$299,667
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Dúplex 4 habitaciones en Faro, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
$482,259
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Parámetros de las propiedades en Faro, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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