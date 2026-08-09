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Adosados en Venta en Faro, Portugal

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Albufeira
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Loule
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25 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Luz, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
$620,292
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Casa adosada de estilo moderno, situada en una zona tranquila, a pocos pasos de Ferragudu, p…
$393,006
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vila Nova de Cacela, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vila Nova de Cacela, Portugal
Dormitorios 3
Área 175 m²
Condominio cerrado con 6 villas T2+2, situado en el centro de Vila Nova de Casela, a 5 minut…
$453,113
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Silves, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 2
Área 80 m²
Una casa de dos dormitorios y piscina privada situada en un complejo de golf en Silves, Alga…
$462,359
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Área 217 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$866,925
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 148 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$866,925
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Luz, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Área 124 m²
Esta villa de 3 dormitorios, situada en una ubicación privilegiada a pocos minutos de la pla…
$615,066
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Loule, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Área 265 m²
Un impresionante adosado de 3 dormitorios diseñado por Vasco Vieira está situado en un entor…
$2,20M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vila do Bispo, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vila do Bispo, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Estas casas adosadas tienen una excelente ubicación con vistas de   bahía y océano. Estas ca…
$635,745
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Vale de Milho Village es   proyecto de inversión y laquo; llave en mano y raquo; con 32 casa…
$733,996
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vila do Bispo, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vila do Bispo, Portugal
Dormitorios 2
Área 137 m²
Las casas adosadas están situadas en el borde oriental de Martinhal Resort y son las casas m…
$635,745
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Loule, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Situada a pocos minutos de la ciudad de Loulé, esta villa está en construcción y sobresale p…
$729,084
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Montenegro, Portugal
Adosado Adosado 5 habitaciones
Montenegro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Lujo, calidad, confort y refinamiento, son los adjetivos de esta maravillosa villa. Compue…
$1,11M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
A poca distancia de la playa de Porto de Mós, los principales servicios y puntos de interés …
$644,553
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Casa de 3 dormitorios con acabados de alta calidad, insertada en un condominio privado que c…
$468,093
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ferreiras, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ferreiras, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Fantásticas villas unifamiliares de tipologías T2 y T3, con generosas zonas, que ofrecen con…
$633,986
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 148 m²
En una zona residencial en expansión en Mexilhoeira Grande encontramos este chalet en inicio…
$729,084
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 147 m²
En una zona residencial en expansión en Mexilhoeira Grande encontramos este chalet en inicio…
$729,084
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Casa de 3 dormitorios con acabados de alta calidad, insertada en un condominio privado que c…
$468,093
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lagos, Portugal
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Villa de 5 dormitorios, situada en una zona tranquila y cerca de la ciudad de Lagos. Cons…
$528,321
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Loule, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Loule, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
$1,11M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Área 110 m²
Casa adosada para remodelación, estilo tradicional implantada en un terreno llano de 162m2, …
$221,895
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fuseta, Portugal
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fuseta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Excelente casa de 3 dormitorios situada en el encantador pueblo costero de Fuseta, Algarve.E…
$802,598
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Montenegro, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Montenegro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Elaborada con materiales de alta calidad, combina lujo con confort. Distribuido en dos plant…
$681,535
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Montenegro, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Montenegro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
La villa está dispuesta en dos plantas. En la planta baja, encontramos el hall de entrada co…
$628,703
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Parámetros de las propiedades en Faro, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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