Barrio residencial Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
Precio en demanda
6
ID: 29706
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

📍 Izdavanje dvosoban stan – Preko Morače, Podgorica   ✨ Prostran i funkcionalan stan na odličnoj lokaciji!   Površina: 70 m² Struktura: Dnevna soba + kuhinja + trpezarija, dvije spavaće sobe, dvije terase Sprat: 2. sprat (zgrada bez lifta) Stan je komforan, pogodan za porodicu ili bračni par Lokacija: miran dio Preko Morače, u blizini svih važnih sadržaja   💶 Cijena: 800 € mjesečno

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
