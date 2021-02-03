Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$704
7
ID: 28511
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Montenegro
de
$2,500
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$107,972
Barrio residencial Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Podgorica, Montenegro
de
$528
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
de
$98,171
Barrio residencial Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Montenegro
de
$822
Bratesici, Montenegro
de
$89,691
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 22–89 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Instalaciones: El nuevo complejo forma parte de un exclusivo pueblo situado en el tranquilo pueblo de Lastva Grbalsk, rodeado de belleza natural y vegetación, proporcionando el equilibrio perfecto entre el lujo y la naturaleza. El complejo consta de dos edificios únicos desde un punto de vis…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
52.0 – 89.0
159,618 – 270,506
Apartamento
22.0 – 32.0
61,967 – 98,316
Agencia
GATE Realty
Podgorica, Montenegro
de
$939
Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se četvorosoban stan u kući sa dvorištem – Blok 9, ulica Vlada Ćetkovića – 500 € Izdaje se četvorosoban stan u sklopu porodične kuće sa dvorištem, u ulici Vlada Ćetkovića, naselje Blok 9. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalan, idealan za porodicu ili više osoba. Osnovne…
