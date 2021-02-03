Barrio residencial Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
U ponudi je stan na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – zona Capital Plaze.Stan ima 77m² i odličnu strukturu: dvije sobe, veliki dnevni boravak, kupatilo i poseban toalet. Prostrana terasa sa zapadnom orijentacijom i stakleni otvori pružaju obilje prirodne svjetlosti i prijatan pogled.Ono što ovaj stan izdvaja je njegova svestranost – može biti idealan porodični dom, ali i praktičan poslovni prostor. Lokacija donosi prestiž i praktičnost: restorani, kafići, butici i poslovni centri su na samo nekoliko koraka.Pogodno i za stanovanje i za investiciju
Localización en el mapa
Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo