Barrio residencial Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

  Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Podgorica, Montenegro
$380,048
ID: 29522
Última actualización: 2/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

U ponudi je stan na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – zona Capital Plaze.Stan ima 77m² i odličnu strukturu: dvije sobe, veliki dnevni boravak, kupatilo i poseban toalet. Prostrana terasa sa zapadnom orijentacijom i stakleni otvori pružaju obilje prirodne svjetlosti i prijatan pogled.Ono što ovaj stan izdvaja je njegova svestranost – može biti idealan porodični dom, ali i praktičan poslovni prostor. Lokacija donosi prestiž i praktičnost: restorani, kafići, butici i poslovni centri su na samo nekoliko koraka.Pogodno i za stanovanje i za investiciju

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
