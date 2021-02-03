Barrio residencial One bedroom apartment in Verde Village

  1. Realting.com
M 10, Montenegro
$146,701
ID: 28785
Última actualización: 1/10/25

Localización

Sobre el complejo

A one-room apartment, 57.34sq.m, on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

Localización en el mapa

M 10, Montenegro
