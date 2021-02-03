  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$587
6
ID: 28346
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred zgrade se nalazi privatno parking mjesto.Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Realting.com
