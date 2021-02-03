  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Barrio residencial Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
Precio en demanda
4
ID: 30382
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdavanje luksuznog stana – Central Point, Podgorica   📍 Lokacija: Central Point 🏠 Struktura: Jednosoban stan 📐 Površina: 47 m² 🚗 Garažno mjesto uključeno   Stan je moderno opremljen, svijetao i funkcionalan, smješten u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici. U neposrednoj blizini se nalaze tržni centar, marketi, kafići, restorani i sve što je potrebno za ugodan život.   💶 Cijena: 700 € mjesečno (sa garažnim mjestom)

Podgorica, Montenegro
