  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Barrio residencial Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$271,104
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28299
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na izuzetnoj lokaciji, u samom centru grada, prodaje se prostran stan površine 75 m² u listu nepokretnosti (ukupno 89 m² stvarne površine), smješten u zgradi sa liftom.Stan se sastoji od:dvije velike spavaće sobe,prostranog dnevnog boravka sa trpezarijom,kupatila i dodatnog toaleta,hodnika i terase.Stan je djelimično renoviran i izuzetno funkcionalan, sa odličnim rasporedom prostorija. Zbog svoje lokacije i strukture, predstavlja savršen izbor kako za porodično stanovanje, tako i za kancelarijske ili druge poslovne namjene.Cijena: 231.000 €

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Montenegro
de
$524,055
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$129,097
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Montenegro
de
$104,144
Está viendo
Barrio residencial Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$271,104
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Montenegro
de
$453,912
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Residencias de Vero curvasa — apartamentos premium en el corazón de Porto-Montenegro.Vero curvasa Residencias es un nuevo proyecto residencial premium situado en el corazón de Porto Montenegro, a pocos pasos del mar, el puerto deportivo de yates, tiendas, centro de bienestar, locales cultura…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Polje, Montenegro
de
$74,168
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Квартиры в строящемся доме от надежного застройщика. Окончание строительства - diciembre de 2024. Местоположение: г. Ба р, Поле. К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями. В продаже 5 типов квартир. Квартиры с видом на город и горы. Площадь cuarto de 40,16 -72,93 м2. …
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Mostrar todo Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Muo, Montenegro
de
$236,828
Número de plantas 2
Área 55–69 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial exclusivo junto al mar con un muelle en la Bahía de Kotor.Experimente la armonía única de la naturaleza y la arquitectura en el corazón de una de las bahías más bellas del mundo.Este complejo residencial ofrece un estilo de vida que combina confort moderno, vistas panorá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
304,868
Apartamentos 2 habitaciones
69.0
323,447
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones