  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$422,500
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28625
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 120m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, tri kupatila i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, na samo par stotina metara od trznog centra "Big fashion". Ovo je jedinstvena prilika za kupovinu trosobnog stana na ovoj lokaciji.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Residencia Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
de
$405,029
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
de
$140,833
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$96,236
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$305,139
Barrio residencial Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
de
$152,569
Está viendo
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$422,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Montenegro
de
$176,042
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect th…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashi…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones