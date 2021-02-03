  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$880
10
ID: 28613
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Calculadora hipotecaria

Está viendo
