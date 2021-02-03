  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$211,250
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – idealno za život ili investiciju!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
