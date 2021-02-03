Barrio residencial Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva

  1. Realting.com
Budva, Montenegro
$510,521
7
ID: 28233
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Na prodaju dvosoban stan površine 69m² sa dodatnom terasom od 20m², smješten u atraktivnom naselju Gospodština, Budva, u neposrednoj blizini Starog grada i magistrale.Stan se nalazi na prvom visokom spratu i ima predivan pogled na more. Strukturu čine: prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa idealna za odmor i uživanje.Stan se prodaje kompletno opremljen, a ispred zgrade je obezbijeđen parking prostor. Kupcima je takođe dostupna opcija kupovine garažnog mjesta.📍 Lokacija nudi spoj mirnog okruženja i blizine svih ključnih sadržaja Budve – plaže, restorana, šetališta i Starog grada.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

