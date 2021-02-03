Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point.
Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.
Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashion".
Nalazi se u gradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.
Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!
Localización en el mapa
Podgorica, Montenegro
