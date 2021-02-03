  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$469,444
8
ID: 28437
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

  Prodaje se trosoban stan – 119 m² – City Kvart, Podgorica     Na prodaju prostran, luksuzno namješten trosoban stan površine 119 m², smješten u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – City Kvartu.   Struktura stana:   Prostrani dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom Tri spavaće sobe Dva kupatila + gostinjski toalet Špajz (ostava) Dva balkona     Karakteristike:   Podno grijanje Kvalitetan namještaj i oprema Odlična organizacija prostora Nalazi se u blizini restorana, marketa, škola i svih važnih sadržaja     Cijena: 400.000 €   Ovaj stan je idealan za porodice koje traže udoban i moderan dom u urbanom jezgru grada.   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
