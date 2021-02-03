Barrio residencial Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom

  1. Realting.com
Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom

Podgorica, Montenegro
$528
4
ID: 28158
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupje kvadrature 42m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Pogled na bulevar i novi Dadi Kompleks.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
