Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$257,021
9
ID: 28585
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Otros complejos
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namj…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
de
$110,319
Prodajem jednosoban stan (45m2) u novogradnji na Cetinju, naselje Gruda. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje balkon i istočno je orjentisan i nalazi se na prizemlju. U cijenu je uključeno parking mjesto ispred zgrade i ostava (10m2) koja se nalazi u podrumu.
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Mostrar todo Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$145,920
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 32–197 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Se está construyendo un complejo moderno en la zona turística más demandada del municipio de Herceg Novi, diseñado para una vida cómoda e inversión segura. 🏊‍♂️ En el terreno: • gran piscina de aproximadamente 200 m² • área cerrada y ajardinada • moderno parque infantil • entorno tran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.7
213,245
Apartamentos 2 habitaciones
197.1
385,179
Estudio
31.7
146,349
Agencia
Red Feniks Montenegro
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
