Barrio residencial Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA

Budva, Montenegro
$129,097
5
ID: 28155
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – osnovne škole, vrtića i Doma zdravlja. Cijena: 110.000 €.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

