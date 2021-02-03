  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,230
Barrio residencial Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
ID: 28588
ID de nuevo edificio en Realting
Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Novi stambeni objekat u Zagoriču, blizu OŠ Branko Božović.Objekat se sastoji od 12 stanova različitih struktura. U ponudi su 4 garsonjere (31.69m2 i 23.69m2), jednosobni stanovi (50.41m2), dvosobni stanovi (61.37m2) i duplex jednosobni stanovi (61m2, 54.48m2).Rok završetka radova je za šest mjeseci. Cijena: 1900 EUR/ M2.Postoji mogućnost spajanja stanova radi dobijanja veće kvadrature.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
