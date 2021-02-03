  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$528
6
ID: 28225
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kirija iznosi 450 €.

Podgorica, Montenegro
