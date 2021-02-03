  1. Realting.com
  Montenegro
  Podgorica
  Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$645
;
6
ID: 28289
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se namjesten jednosoban sta, povrine 55m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u neposrednoj blizini hotela "Nikic".Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U blizini se nalazi veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

