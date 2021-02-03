  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$469
ID: 28502
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
